Como se preparar para tomar a vacina contra a Covid-19 Leia perguntas e respostas sobre efeitos colaterais, máscara e isolamento após a vacina

Com a ampliação dos grupos que podem receber a vacina contra Covid-19 no Brasil, surgem muitas dúvidas sobre o que esperar após tomar a dose. Apresenta efeitos colaterais? Pode sair do isolamento após tomar a vacina? É preciso descansar ou evitar alguma atividade após a imunização? Leia a seguir perguntas e respostas sobre a vacinação. É preciso algum tipo de prepar...