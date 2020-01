Cidades Como prevenção, Hutrin, em Trindade, destina quarto para atendimento de suspeita de coronavírus Em Goiás, o Hospital Estadual de Doenças Tropicais (HDT) e o Hospital Estadual Materno-Infantil, ambos em Goiânia, foram definidos com as unidades de referência

O Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos (Hutrin), na região metropolitana de Goiânia, destinou um quarto ao tratamento de pessoas com suspeita do novo coronavírus. A unidade explicou que a medida foi tomada como precaução. No entanto, o Hospital Estadual de Doenças Tropicais (HDT) e o Hospital Estadual Materno-Infantil, ambos em Goiânia, foram definidos com as unidades de referência e...