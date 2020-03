Sétimo relato sobre a quarentena em Milão. Todos eles deveriam vir com uma nota de rodapé em letras maiúsculas dizendo que sou consciente de que, mesmo passando por momentos desafiadores, foram meus privilégios que me trouxeram até aqui e sustentam uma certa serenidade. Vim parar na Itália por conta da coragem (quase irresponsável) que herdei do meu pai e de um jeito de estar na vida (flanando, como diz uma prima) que herdei da minha mãe.

Com mais de 50 anos larguei um emprego federal com o qual sonhei, doei as minhas coisas, deixei alguns documentos e muitas fotos no Brasil. Para me sentir menos neurótica e infeliz, e mais viva. Usufruo desta coragem por ter uma poderosa rede de proteção afetiva (família e amigos os mais incríveis) e uma condição social e apoio financeiro que permitem estes arroubos.

Fosse eu uma mulher negra e pobre da minha geração (muitas delas analfabetas) esta “coragem” teria me levado a um lugar muito mais precário que a Lombardia, ainda que enfrentando uma pandemia sem precedentes recentes. Minha filha estava medicada e, embora lidando com fortes e indesejáveis efeitos colaterais do tratamento, podíamos nos apoiar e acreditar que esta fase vai passar.

A cada par de dias que vou ao supermercado, higienizo a direção, chave do carro e compras, coloco a roupa para lavar, tomo banho e tenho uma sensação de proteção quando fecho a porta, mas também de tristeza, poderei sair de casa só se precisar de verdade.

O quadro aqui não é claro, a data do pico foi adiada, mais mortos pela doença que a China e também mais profissionais da saúde infectados. Isso, na região mais rica da Itália, com um sistema de saúde forte. Como o Brasil lidaria com isso?

Minha implicância com distopias é que elas sempre dão um jeito de proteger a visão pessimista e catastrófica de qualquer coragem otimista. Na minha opinião, trata-se de uma distopia uma manifestação que pede o fim da democracia, liderada por uma pessoa cercada de assessores diagnosticados com o vírus, que faz questão de provar sua virilidade infantil chamando a pandemia de gripezinha, e de inflar o próprio ego dizendo ser problema seu estar contaminado ou não.

Para coroar o corona, uma das primeiras vítimas no Brasil foi uma empregada doméstica, categoria excluída de direitos sociais e trabalhistas na “Constituição Cidadã” do País liderado justamente por quem bate no peito e diz ter orgulho de ter votado contra a PEC que garantiu direitos a este grupo predominantemente composto por mulheres negras. Distopia ou filme de terror?