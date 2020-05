Em entrevista ao POPULAR na manhã desta terça-feira (12), o governador Ronaldo Caiado (DEM) disse que o caminho para enfrentar o coronavírus em Goiás será retomar as restrições para garantir o índice ideal de isolamento social.

“Eu quero sofrer todas as críticas, mas com a consciência de que nós salvamos vidas e não fomos irresponsáveis”, disse o democrata. Caiado disse, ainda, que a restrição por parte do Poder Público é a estratégia, já que não há uma consciência generalizada da população para manter o distanciamento social.

“Temos que achar mecanismo para solucionar o problema, não adianta só reclamar que as pessoas não estão respeitando. Já que não tem receita de bolo para tratar o coronavírus, vamos para o isolamento mais duro agora”, explicou.