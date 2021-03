Cidades Como fica a questão dos condomínios em Goiânia após o endurecimento das medidas de restrição? O decreto assinado no dia 27 de fevereiro não listou as medidas para funcionamento das áreas de lazer de prédios e condomínios horizontais na capital

Após a prefeitura de Goiânia decretar a prorrogação das medidas para conter o avanço da Covid-19 no município, surgiram dúvidas sobre a aplicação dessas novas regras nas áreas comuns dos condomínios da capital. O novo texto assinado pelo prefeito Rogério Cruz passou a valer no dia 8 de março, e altera o decreto do dia 22 de fevereiro, trazendo novas definições a respeito d...