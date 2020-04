A Covid-19 é diagnosticada primeiramente pelo profissional de saúde, que avalia a presença de alguns critérios apresentados pelo Ministério da Saúde, sendo eles:

1 - Paciente com quadro respiratório agudo, definido como febre, acompanhados de alguns dos sintomas: tosse, dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória;

2 - Paciente com dificuldade para respirar, podendo apresentar pressão persistente no tórax, saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente, coloração azulada dos lábios ou rosto.

O profissional de saúde pode solicitar exames laboratoriais quando o paciente apresenta estes sintomas. Existem tipos, o de biologia molecular (RT-PCR em tempo real), e o imunológico (teste rápido).

O primeiro dignostica, além da Covid-19, a Influenza ou a presença de Vírus Sincicial Respiratório (VSR). O segundo, detecta a a presença de anticorpos em amostras somente após 7 dias do início dos sintomas.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, outros critérios também podem ser avaliados para o diagnóstico, como contato próximo com alguma pessoa contaminada, 7 dias antes do surgimento dos sintomas.