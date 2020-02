Cidades Comitiva visita base aérea de Anápolis que pode receber brasileiros em quarentena O outro local em cogitação é a Base Aérea de Florianópolis

A Base Aérea de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, recebeu na manhã desta terça-feira (4) a visita de uma comitiva do governo federal. A unidade da Aeronáutica é um dos locais que pode abrigar em quarentena os brasileiros que serão trazidos de Wuhan, na China, onde teve início o surto do novo coronavírus. As informações são do G1 Goiás. A informação foi dada nesta...