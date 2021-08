Cidades Comitê extingue obrigação de plano de racionamento no Meia Ponte Medida foi retirada na última deliberação de colegiado sobre o manancial. Saneago orienta uso comedido do recurso hídrico

A última deliberação do Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) do Rio Meia Ponte, colegiado que ordena a utilização do recurso, extinguiu a obrigatoriedade da aplicação de um plano de racionamento. O documento nº 17, editado em abril deste ano, difere do anterior. Até 2020, quando a vazão do rio atingisse nível crítico 3, ou seja quando ela fosse menor ou igual a 3.000 l...