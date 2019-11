Cidades Comitê da Bacia do Rio Meia Ponte elege diretoria em Goiânia Presidente, Fábio Camargo, foi reeleito e segue no cargo até 2021

O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, Fábio Camargo, foi reeleito, na manhã desta quarta-feira (27), e segue no cargo até 2021. Os demais membros foram eleitos através de votação nominal durante a assembleia de posse realizada no auditório da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), no Setor Universitário, e...