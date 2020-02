Cidades Comissão da UFG impediu 420 matrículas irregulares em 2019 Em 2019, 18,55% dos processos de ingresso de negros e indígenas na UFG foram indeferidos, ante 13,1% no ano anterior. Neste ano, ao menos 1.042 aprovados serão avaliados

As matrículas para ingressantes na Universidade Federal de Goiás (UFG) começaram nesta terça-feira (18) e vão até depois do carnaval, mas nem todos os aprovados estão com a vaga garantida. No ano passado, 420 alunos não conseguiram a vaga, pois se autodeclararam negros ou indígenas para o ingresso, mas não tiveram documentação comprovante ou não tinham características...