Cidades Comerciantes sentem impacto de obras em Goiânia Trechos interditados e desvios para construção na via refletem em queda de até 80% nas vendas do comércio. Lojistas buscam alternativas para problema

Mais de três meses após a interdição em alguns trechos da Avenida Deputado Jamel Cecílio, no cruzamento com a Marginal Botafogo e a Alameda Leopoldo de Bulhões, para a construção de um viaduto, o comércio da região sente o impacto com a mudança. No Loteamento Areião, por exemplo, lojistas dizem registrar queda nas vendas de até 80%. Trabalhando no vermelho, alguns projetam...