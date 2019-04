Vida Urbana Comerciantes reclamam de difícil acesso Consumidores que buscam acesso a pé às lojas da região têm encontrado dificuldade para se locomover até elas

Comerciantes reclamam do impacto que as obras da trincheira da Rua 90 com a 136, no Setor Sul, têm causado naquela região. A principal queixa é como a interdição tem dificultado o acesso dos pedestres às lojas, já que a Praça Delmiro Paulino da Silva, cercada pelas duas vias e usada pelos populares para atravessar a rotatória, foi fechada e não há faixas de pedestres ou...