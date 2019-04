Vida Urbana Comerciantes e trabalhadores reclamam de interdições na Rua 90, no Setor Sul, em Goiânia Obras começaram na última segunda-feira (1º) e previsão é que sejam concluídas em novembro

No segundo dia de restrições de trânsito no Setor Sul para obras do corredor exclusivo do transporte coletivo BRT Norte-Sul, novas modificações no tráfego local foram realizadas impactando não penas o comércio local, mas também quem utiliza o transporte coletivo para se locomover. Diferentemente da primeira proposta em que apenas as vias centrais da rotatória do cruzamento da Rua 90 com a Avenida 136 ficariam bloqueadas, houve interdiçã...