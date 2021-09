Cidades Comerciantes do Setor Bueno, em Goiânia, estão sem energia há mais de 24 horas Em nota, a Enel informou que os técnicos identificaram um transformador queimado, que está sendo substituído por um equipamento novo

Há mais de 24 horas os comerciantes de uma galeria na T-36, no Setor Bueno, em Goiânia, estão sem energia. Nesta manhã, uma equipe da Enel esteve no local, mas não conseguiu restabelecer o serviço. Uma das empresárias afetadas com a falta da energia é Kenia Alves Pereira. Ela contou que um eletricista particular esteve no local e constatou que a energia entregue está a...