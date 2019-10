Cidades Comerciantes de São José dos Bandeirantes reclamam que estão há mais de 48 horas sem energia Em um vídeo, um morador mostra carros parados em um posto de combustíveis esperando para abastecer

Os comerciantes de São José dos Bandeirantes, próximo ao Rio Araguaia e a 470 km de Goiânia, alegam que estão há mais de 48 horas sem energia. Em um vídeo enviado ao POPULAR, nesta quarta-feira (30), um morador mostra os comércios com as portas fechadas. No relato, ele conta que alguns carros estão parados no posto de combustíveis esperando para abastecer. Em nota, ...