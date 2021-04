Cidades Comerciantes de Guapó pedem providências ao DNIT para reabrir viaduto da BR-060 de acesso à cidade No dia 24 de dezembro um caminhão tanque pegou fogo no local causando danos à estrutura. Desde então, o viaduto está bloqueado para veículos pesados

Em Guapó, a 37 km de Goiânia, moradores e comerciantes aguardam há mais de três meses uma solução pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para a interdição parcial do viaduto que dá acesso à cidade. No dia 24 de dezembro de 2020 um caminhão tanque carregado de combustível pegou fogo sob o viaduto causando danos à estrutura e, desde então, c...