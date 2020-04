Comerciantes fazem no final da manhã deste sábado (4) uma manifestação para reabertura do comércio na Região da 44, no Setor Norte Ferroviário, na Goiânia. De dentro dos carros, eles promovem um buzinaço pelas ruas do Centro e dizem que os estabelecimentos não podem parar porque têm contas a pagar.

Os manifestantes tentaram acessar o Palácio das Esmeraldas, mas as ruas foram fechadas. A Polícia Militar está no local acompanhando o movimento, que segue pacífico. Vale lembrar que há uma decisão judicial proíbe manifestações do tipo em Goiás.