Atualizada às 11h56.

Comerciantes da Feira Hippie bloquearam completamente, na manhã desta segunda-feira (10), o trânsito na região da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. Eles ficaram reunidos em frente ao antigo posto da Polícia Militar (PM) e protestaram contra as obras de revitalização da Praça do Trabalhador. Enquanto isso, os motoristas ficaram impedidos de passar pela via. Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT) estiveram no local e orientaram os motoristas.

Os feirantes alegaram que faltava um documento que oficializa-se a mudança e desse uma garantia de retorno para eles. A categoria está preocupada com o início das obras, pois é neste período que eles começam a se organizar para as vendas do final do ano.

A obra de revitalização da Praça do Trabalhador inclui um novo sistema de drenagem, bancos, jardinagem, banheiros públicos, sede para a associação e rádio dos feirantes; e uma área para estacionamento de ônibus, carros e motocicletas. Durante a obra, a segurança do local será realizada pela Força de Segurança é coordenada pelo Grupo de Gestão Integrada Municipal (GGIM). O objetivo é organizar a região e proporcionar a adaptação dos feirantes aos novos locais em que serão instalados.

O grupo é composto pela Guarda Civil Metropolitana, Polícia Civil e Militar, Procon, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), Agência Municipal do Meio Ambient (Amma) e SMT.