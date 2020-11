Cidades Comemoração da reeleição da prefeita de Santa Isabel termina com fogo em barraca Essa é a mesma prefeita que, no início do mês, fez uma carreata onde estava na garupa de uma moto sem capacete e sem máscara

A comemoração da reeleição da prefeita de Santa Isabel, Cassia Dourado (PSDB) e de seu vice, Levino (PSDB), terminou no sábado (28), com uma barraca de palha pegando fogo às margens do Lago do Distrito de Cirilândia. As causas do incêndio não foram divulgadas e ninguém ficou ferido. A prefeita chegou a alterar o decreto municipal e liberar evento...