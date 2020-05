Cidades Começa obra para pavimento do BRT entre Avenida 1ª Radial e Terminal Isidória, em Goiânia A partir das 7 h desta quarta-feira (20) o trecho do anel externo do Terminal Isidória que cruza com a Avenida 1ª Radial será interditado para obras, impedindo a circulação total na praça do terminal

Começa nesta quarta-feira (20) a obra para execução do pavimento rígido do BRT, ligando o corredor da Avenida 1a Radial ao Terminal Isidória, em Goiânia. O pavimento tem 10 metros de extensão e o prazo para conclusão é de 15 dias. Neste período, os motoristas deverão estar atentos às mudanças na sinalização. A mudança do trânsito vale a partir das 7 horas desta ...