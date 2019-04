Vida Urbana Começa obra da trincheira na Rua 90, em Goiânia Retroescavadeiras iniciaram as atividades na manhã desta terça-feira

As obras da trincheira no cruzamento da Rua 90 com a Avenida 136, no setor Sul, em Goiânia começaram na manhã desta terça-feira (2). As retroescavadeiras que estavam estacionadas no canteiro central iniciaram os trabalhos. Ainda nesta manhã, mais dois trechos foram interditados por conta das obras da trincheira na Rua 90 com a Avenida 136, no Setor Sul. Dessa vez, ...