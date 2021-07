Cidades Começa neste sábado, 24, mudanças no trânsito no Centro de Goiânia; veja as novas rotas As mudanças, como também a inversão de sentido de algumas vias, devem se tornar definitivas e visam dar opções para o motorista

A partir das 17 horas deste sábado, o trânsito no Centro de Goiânia sofrerá novas alterações. A principal delas é a interdição do anel interno da Praça Cívica para obras do BRT Norte-Sul, que devem durar 75 dias. As mudanças, como também a inversão de sentido de algumas vias, devem se tornar definitivas e visam dar opções para o motorista. Para distribuir o fluxo dos...