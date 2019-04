Vida Urbana Começa nesta quinta-feira (18) recadastramento de clientes de celulares pré-pagos Os consumidores com DDD 62, de Goiás, serão os primeiros a passar pelo recadastramento

Começa nesta quinta-feira (18) o recadastramento dos dados de clientes de celulares pré-pagos. A medida atende Lei 10703/2003, que trata do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal. Eles terão que cadastrar junto as operadoras o número do RG e do CPF. Os consumidores com DDD 62, na região de Goiás, serão os primeiros a passar pelo recadastramento. O procedimento será a...