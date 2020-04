No primeiro dia de flexibilização das atividades comerciais em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da Capital, vários comércios reabriram nesta terça-feira (28) e houve registro de aglomerações em alguns pontos. A ação faz parte das medidas de enfrentamento para evitar a proliferação do novo coronavírus (Covid-19) e foram anunciadas durante uma live nesta segunda-feira (27) pelo prefeito da cidade, Gustavo Mendanha, e o secretário de saúde, Alexandre Magalhães.

Na Avenida Igualdade, uma extensa fila se forma em uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF). A aglomeração se estende pela lateral da agência e ocupa quase meio quarteirão. Funcionários da unidade estão distribuindo senhas e orientando os clientes.

Com a medida aproximadamente 82% do comércio e de empresas voltaram a atuar. No entanto, os proprietários devem acessar um aplicativo e ou o site da Prefeitura e emitir um alvará de funcionamento. Este documento, sem custos, deve ser impresso até o dia 4 de maio.

Segundo a prefeitura, os comerciantes terão uma semana para se adaptar as regras e neste período serão orientados pelas equipes de fiscalização. Os empresários também terão que controlar o fluxo de clientes no interior dos estabelecimentos e aferir a temperatura. Outra orientação, é que empresas e comércios com mais de 15 funcionários terá de disponibilizar transporte aos funcionários.

Na live, o prefeito também explicou que os próximos 15 dias serão de análise sobre o coronavírus na cidade. Mediante os dados, novas atividades poderão ser ou não liberadas. Por várias vezes, Mendanha reforçou que caso a população e os comércios não sigam as recomendações para o enfrentamento ao novo coronavírus ele fechará tudo novamente. “Não podemos perder o equilíbrio e principalmente ter um descontrole como tenho visto nos últimos dias”, afirmou.

Confira as atividades que seguem suspensas:

- Eventos públicos e privados de qualquer natureza, que envolvam aglomeração de pessoas;

- Visitação em Unidades de Saúde, Comunidades Terapêuticas, Instituições de Média e Longa

Permanência para Idosos, Instituições de Acolhimento de Média e Longa Permanência de Crianças e Adolescentes, e correlatos;

- Cirurgias eletivas;

- Shopping centers, cinemas, galerias, camelódromos, anfiteatros, museus, bibliotecas e clubes recreativos e assemelhados;

- Restaurantes, bares, boates e casas noturnas, exceto os restaurantes e lanchonetes instalados em postos de combustíveis situados às margens de rodovia;

- Academias, atividades de condicionamento físico e ensino esportivo de todas as modalidades,

- Reuniões em áreas comuns de condomínios, inclusive áreas de churrasqueiras, quadras poliesportivas, academias e piscinas;

- Atividades de clubes recreativos e parques aquáticos;

- Excursões, com finalidade turística ou não;

- Campeonatos esportivos de qualquer natureza, oficiais ou não oficiais;

- Aulas escolares em estabelecimentos públicos e privados, creches e Cmeis;