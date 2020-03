Atualizada às 9h43

Começou nesta segunda-feira (23), em todo o país, a campanha de vacinação contra gripe, que foi antecipada pelo Ministério da Saúde (MS). Nesta primeira fase, a campanha será restrita a idosos e profissionais da saúde. Para diminuir as aglomerações em postos de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia realizou parcerias com a Secretaria Municipal de Educação (SME) e também com instituições privadas, entre elas, o Goiás Esporte Clube, que liberou a sede para aplicação de vacinas.

No total, 73 postos de vacinação estão espalhados pela capital e o pedido da SMS de Goiânia é que os idosos evitem aglomerações e também respeitem o distanciamento nas filas de imunização. Em Goiânia, a vacinação ocorrerá em locais como igrejas e escolas. Outra orientação é procurar horários alternativos e locais que possuem uma demanda menor. Neste primeiro momento, até o dia 16 de abril, apenas idosos e profissionais da saúde receberão a imunização e se outras pessoas procurarem as unidades, não receberão as doses.