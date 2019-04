Vida Urbana Começa campanha de vacinação contra a gripe em Goiás Em Goiânia, o lançamento foi no Centro de Saúde da Família (CSF) Ville de France

Começou nesta quarta-feira (10) a campanha de vacinação em Goiás e no restante do país. Em Goiânia, o lançamento ocorreu no Centro de Saúde da Família (CSF) Ville de France, na região Leste da capital e contou com a presença da Secretária Municipal de Saúde, Fátima Mrué, e o Secretário Estadual Ismael Alexandrino. Os integrantes de grupos prioritários devem se vacinar a...