Cidades Começa a concretagem do Complexo Viário Jamel Cecílio, em Goiânia Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, a obra está com 12% dos serviços executados

Nesta sexta-feira (31), tem início a fase de concretagem do bloco de fundação no Complexo Viário Jamel Cecílio, em Goiânia. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), foi concluída a fundação do elevado e os tubulões a ar comprimido e a remoção dos imóveis comerciais que estavam localizados em Área de Proteção Ambiental. O Complexo Viário...