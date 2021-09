Cidades Combate a incêndio na Chapada dos Veadeiros completa 7 dias; 14 mil hectares foram queimados Novo foco foi registrado na região da Cachoeira dos Cristais e permanece ativo neste sábado (18)

O combate ao incêndio na Chapada dos Veadeiros entrou neste sábado (18) no sétimo dia de trabalho. Aproximadamente 14 mil hectares foram consumidos pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, permanecem ativas as frentes de incêndio localizadas no Rio dos Couros e Tocantinzinho, na região da Área de Proteção Ambiental (APA) de Pouso Alto, ao sul do Parque. O capitã...