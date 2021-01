O combate à segunda onda da Covid-19 em Goiás passará a ter uma articulação entre os maiores municípios do Estado. É o que afirmou, em vídeo, o governador Ronaldo Caiado (DEM) após reunião na noite desta quinta-feira (28). Ficou acertado entre os gestores que os assuntos pertinentes à pandemia serão tratados por uma equipe conjunta. Ainda de acordo com o governador, foi acertada uma cooperação para a transferência de pacientes que precisem de UTI entre as cidades.

"Nós criamos uma equipe para tratar do assunto, para fazer com que haja transferência de pacientes em situações emergenciais, para que não seja ali impedido de tratar quem quer que seja acometido pela Covid, mas ao mesmo tempo fazer uma campanha de esclarecimento de forma conjunta, pedindo a conscientização da população", disse o governador. Caiado acrescentou que outros municípios devem ser chamados para participar desta frente.

Estavam presentes no encontro representantes de Goiânia, Aparecida e Anápolis. A mensagem central de Caiado foi um pedido de atenção aos cuidados com a saúde por parte da população. "Tenham consciência isso não é uma ação única do governador do Estado, dos prefeitos e muito menos também das autoridades de outros poderes. Isto é uma responsabilidade de todos os 7,2 milhões de goianos."

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), também tenham consciência sobre o combate à pandemia. "Nós queremos que você se sensibilize com aqueles que perderam seus parentes, amigos e familiares."

O governador também mandou recado para os que têm cobrado maior abertura de leitos. "Aquelas pessoas que acham que é simplismente abrir leitos, estão enganados, nós já abrimos, todos os municípios aqui e o Estado estamos todos abraçados com a mesma causa, mas não se encontra equipes de médicos, de enfermagem, técnicos, fisioterapeutas, do dia para a noite."

Os diálogos ocorrem em um momento de subida forte de casos, internações e óbitos no Estado. A rede estadual contava com apenas 14 vagas adultas e 4 infantis disponíveis de UTI para Covid-19 no começo da noite desta quinta-feira, segundo painel alimentado pela Secretaria de Estado da Saúde Goiás (SES-GO) na internet. A última atualização havia sido feita às 18 horas. Isso representa uma taxa de ocupação de 94,3% dos 245 leitos existentes.