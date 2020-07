Cidades Comando Ambiental flagra desmatamento de 58 árvores em Novo Planalto Policiais apreenderam dois tratores, uma retroescavadeira e lavrou dois Termos Circunstanciados de Ocorrência

Após uma denúncia, o Comando de Policiamento Ambiental flagrou, na tarde desta quinta-feira (9), a retirada irregular de 58 árvores em uma propriedade rural no município de Novo Planalto, na Região Noroeste do Estado. Ao chegar ao local, a equipe avistou maquinários que faziam a retirada das espécies. Com isso, foram apreendidos dois tratores, uma retroescavadeira e t...