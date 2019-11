Cidades Comandante geral dos Bombeiros de Goiás está entre investigados pelo MP por venda de licenças Coronel Dewislon Adelino Mateus, que assumiu em janeiro deste ano a corporação, foi alvo de operação que apura emissão fraudulenta de certidões de segurança

O comandante geral do Corpo de Bombeiros de Goiás, coronel Dewislon Adelino Mateus, é um dos seis militares apontados pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) como suspeitos de liderar um esquema de venda do certificado do conformidade, um documento que indica que o imóvel está dentro do que pede a lei. Também estão entre investigados: o coronel Anderson Cirino...