Cidades Com Wizard e Hang à frente, empresários querem comprar vacinas contra Covid-19 Ideia é adquirir milhares de doses no meio do ano, que seriam destinadas à vacinação de funcionários das empresas

Um mês após o fracasso da tentativa de um grupo de pesos-pesados do PIB comprar vacinas contra a Covid-19, está em curso uma nova investida para adquirir os imunizantes, desta vez liderada por empresários bolsonaristas. À frente dela estão Carlos Wizard Martins, do grupo Sforza, e Luciano Hang, da Havan, ambos aliados do presidente. A ideia é comprar milhares de...