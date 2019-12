Cidades Com volta das chuvas, Semad revoga restrições de captação de água na bacia do Meia Ponte Portaria publicada nesta quinta-feira (12) no Diário Oficial do Estado revoga medidas tomadas para conter crise hídrica

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) revogou, por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (12), portarias que restringiam o uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Meia Ponte em função da baixa vasão do rio no período de seca. Em 30 de abril deste ano, o governador Ronaldo Caiado...