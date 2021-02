Cidades Com ventos de até 74m/h, influência de frente fria deve continuar até segunda (1º) em Goiás Chuvas localmente fortes acompanhadas de rajadas de ventos podem ocorrer em todas as regiões

A influência da frente fria que passou por Goiás deve continuar atuando até a próxima segunda-feira (1º) com áreas de instabilidade e chuvas localmente fortes acompanhadas de rajadas de ventos em todas as regiões. Durante o temporal da tarde desta quinta-feira (25) que atingiu a capital e Aparecida foram registrados ventos de até 74km/h na estação instalada no Palácio P...