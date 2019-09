Cidades Com uniforme dos Correios, dois homens assaltam residência em Luziânia Assaltantes levaram dinheiro, carro da família e aparelho que grava as imagens das câmeras de segurança

A Polícia Civil investiga um assalto a residência em Luziânia, no entorno do Distrito Federal (DF), que teria sido cometido por dois homens que utlizavam um uniforme dos Correios. Segundo relatos da vítima, que preferiu não se identificar, um dos supeitos tocou o interfone e quando ela olhou pelo monitor das câmeras constatou que ele estava co um uniforme dos Correios. A...