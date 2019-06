Cidades Com um médico de plantão, pacientes enfrentam demora no Cais Chácara do Governador SMS informou à reportagem que prioridade para pacientes internados e em reanimação faz parte do protocolo

Pacientes do Cais Chácara do Governador enfrentaram demora no atendimento na manhã deste sábado (29). Um homem, vítima de acidente de trânsito, levado ao cais pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), precisou ser encaminhado para outra unidade de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informou por nota que apenas um médico está de plantão neste sábado...