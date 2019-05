Cidades Com tornozeleira eletrônica, preso do semiaberto é detido por estupro em Goiânia; veja vídeo Orival Pereira da Silva, de 55 anos, cumpria pena por tentativa de estupro e violentou mulher que saía da igreja

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) prendeu, no último dia 24, Orival Pereira da Silva, de 55 anos, suspeito de estuprar uma mulher de 44 anos no Setor Centro-Oeste, em Goiânia. O crime teria acontecido no dia 19 de maio, depois que a vítima saiu de um culto religioso. O suspeito foi identificado pela própria filha por meio de imagens de câmeras d...