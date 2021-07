Cidades Com temperatura de até 1,4ºC, cidades de Goiás voltam a registrar frio nesta quinta; veja lista Os baixos registros devem continuar até o fim de semana, a partir disso a massa de ar começa a perder força e as temperaturas devem voltar a subir um pouco

A massa de ar frio polar continua refletindo sobre as temperaturas em Goiás, nesta quinta-feira (1º). A menor mínima registrada foi de 1,4°C em Rio Verde, no Sudoeste do Estado. Em Jataí, também no Sudoeste, os termômetros de rua voltaram a marcar temperaturas negativas, desta vez foi -3°C. Vídeos feitos por Carolina Franco mostram ainda uma forte neblina sobre os lagos d...