Com risco de desabamento ponte sobre o Rio Corrente, em Goiás, é interditada

A ponte Itumirim, sobre o Rio Corrente, na GO-184, entre Aporé e Serranópolis, no Sudoeste de Goiás, está completamente interditada devido ao risco de desabamento. A orientação para os motoristas que precisam passar pelo local, que é um dos principais trechos de acesso aos estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, é um desvio de mais de 100 quilômetros. Em nota, ...