Restaurantes, bares e lanchonetes de Rialma, município do Vale do São Patrício, foram autorizados a funcionar durante o período de pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Um decreto assinado pelo prefeito Frederico Gonçalves Vidigal (PTB) nesta quarta-feira (29) dispõe sobre as medidas temporárias e obrigatórias que deverão ser seguidas pelos estabelecimentos. Dentre elas, está a redução do número de mesas, que deverão estar a 2 metros uma da outra, e a limitação da ocupação a, no máximo, 30% da área do local. Caso seja necessário, deverá ser aplicado o uso de senhas para a reserva de mesas, evitando aglomerações pela espera dos clientes.

Segundo a publicação, o não cumprimento das normas poderá culminar no fechamento e interdição do estabelecimento. Nela, estão previstos ainda outros nove itens, a maior parte deles voltada para práticas de higiene. Uma destas determina que cadeiras, maçanetas, cardápios, mesas e bancadas deverão ser higienizadas a cada uso durante todo o período de funcionamento. Pisos e paredes deverão ser higienizados a cada três horas e os sanitários deverão ser limpos a cada hora.

Funcionários deverão utilizar máscara, luva e touca de proteção para preparar alimentos e atender clientes às mesas, segundo o decreto. Talheres deverão ser higienizados e embalados de forma individual, a fim de evitar contaminação cruzada. Além disso, deve haver álcool em gel disponível em locais estratégicos dos estabelecimentos.

Os sistemas de ar condicionados de locais de circulação e áreas comuns deverão ter filtros e dutos limpos e ao menos uma janela externa deverá ser mantida aberta, para possibilitar a renovação de ar. Por fim, o uso de sanitários por clientes deverá ser restringido, sendo liberado apenas por fornecimento de chave por funcionários. Apenas os lavatórios devem estar disponíveis. Ainda assim, um kit de higiene das mãos, com sabonete líquido, álcool em gel e toalhas de papel deverá ser ofertado.