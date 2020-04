Templos religiosos de Caldas Novas poderão ser reabertos a partir desta quinta-feira (30). A medida está prevista em decreto assinado pelo prefeito Evandro Magal (PP), que estabelece restrições para o funcionamento. Dentre elas, está a limitação de dias e horários para a realização de celebrações religiosas e a adoção de medidas de cuidados individuais e higiene pelos participantes.

De acordo com a determinação, as atividades poderão ser realizadas em no máximo dois dias por semana, sendo um deles, obrigatoriamente, o domingo ou o sábado, no caso dos sabatistas. As reuniões deverão ocorrer às 9h, às 15h ou às 19h. As celebrações poderão ocorrer em outros dias da semana mediante emissão de alvará pela Vigilância Sanitária do município, com definição prévia de dia e horário.

Em todos os casos, será obrigatório o uso de máscara, a disponibilização de álcool em gel e o distanciamento mínimo de 2 metros entre os participantes. O descumprimento do decreto acarretará em infração por crime contra a saúde pública, segundo o decreto.

Segundo boletim emitido pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) nesta quinta-feira, Caldas Novas possui um caso confirmado de Covid-19. Nenhum óbito causado pela doença foi identificado.