Cidades Com queda em doações, Vila São Cottolengo pede socorro Pandemia do coronavírus e as denúncias envolvendo a Afipe refletiram no volume de contribuições da maior instituição filantrópica do Centro-Oeste

Em 2020, a Vila São Cottolengo, a mais tradicional instituição filantrópica do Centro-Oeste, perdeu 30% do seu volume de doações. A pandemia do coronavírus e a crise envolvendo a antiga direção da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), acusada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) de desviar recursos, refletiram no hospital de Trindade que tem uma históri...