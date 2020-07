Cidades Com prisão preventiva decretada, suspeitos de morte de advogado em Goiânia serão levados para CPP Decisão é da juíza Ana Claudia Veloso da Vara de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO)

Os três suspeitos envolvidos no assassinato do advogado criminalista Thiago Souza Mendes, de 27 anos, tiveram as prisões temporárias convertidas em preventivas nesta quinta-feira (23). A decisão é da juíza Ana Claudia Veloso da Vara de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). Thiago foi morto na noite do último sábado (18), a tiros, quando saía de um restaurante com a esposa na Avenida Sonnemberg, no setor Cidade Jardim, em Goiânia. ...