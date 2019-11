Cidades Com presença da ministra Cármen, Goiânia sedia evento internacional de mulheres na carreira jurídica Na sexta-feira (22), a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia Rocha Antunes, deve participar do evento

Goiânia sedia de quarta-feira (20) até o próximo domingo (24) a Conferência Internacional da Federação Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica (FIFCJ). O evento é realizado no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), no Setor Oeste. Na sexta-feira (22), a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia Rocha Antunes, deve palestrar sobre “a construção d...