Cidades Com período de férias, Hospital das Clínicas lança campanha para aumentar doações de sangue Campanha “Nessas férias, precisamos de ajuda” tem como foco sensibilizar a população goiana; uma única doação pode salvar até quatro pessoas

O Hospital das Clínicas de Goiânia emitiu nesta segunda-feira (16) o alerta para nível crítico no estoque do banco de sangue da unidade, por isso lançou uma campanha para aumentar as doações de sangue no período de férias, momento em que o estoque fica abaixo do que é esperado. A campanha “Nessas férias, precisamos de ajuda” tem como foco sensibilizar a população sobre ...