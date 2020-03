Cidades Com participação de Olavo de Carvalho, conservadores realizam fórum em Goiânia Além do filósofo, também estão confirmados o procurador do MPF-GO Ailton Benedito, Percival Puggina, Taiguara Fernandes, Marcelo Caixeta, Jean-Marie Lambert e Bernardo Küster

Nos dias 13 e 14 de março, um grupo promove, em Goiânia, o I Fórum dos Conservadores, com participação por videoconferência do filósofo Olavo de Carvalho. De acordo com a descrição do evento, o objetivo é debater e analisar o papel do conservadorismo no atual momento político brasileiro, após Jair Bolsonaro se tornar presidente da República. O local do encontro será o...