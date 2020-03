Com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), em Goiânia, suspendeu todas as visitas na unidade. A medida também atinge a permanência de acompanhantes, com exceção aos menores de idade no Pronto Socorro Pediátrico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), em razão da legalidade do acompanhamento.

Em nota, o HMI esclarece que tais medidas seguem por tempo indeterminado e são necessárias para preservar a segurança dos pacientes e profissionais de saúde, evitando a propagação do coronavírus.