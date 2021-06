Cidades Com pandemia, brasileiros voltam a malhar em casa como nos anos 1980 Entre março de 2020 e maio de 2021, estudo feito pelo Google Trends mostra que foram registradas 370 milhões de buscas de vídeos de exercícios com os termos "casa" ou "sem equipamento" no título

Nos anos 1980, a atriz americana Jane Fonda, 83, virou a guru da boa forma com vídeos de ginástica em VHS que se tornaram febre mundial. Com a pandemia de Covid-19, os treinos virtuais no YouTube e no Instagram se tornaram populares e tendência, segundo pesquisa global feita pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva. No Brasil, não foi diferente. Levantamento feito ...