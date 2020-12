Cidades Com objetivo de coibir abusos de motoristas, PRF realiza operação de Ano Novo Ação segue até o dia 3 de janeiro de 2021

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza até domingo (3) a Operação de Ano Novo nas rodovias federais. A ação tem como objetivo coibir abusos de motoristas que desrespeitam as leis de trânsito com foco, principalmente, na embriaguez ao volante. Segundo a PRF, no feriado de ano novo a ingestão de bebidas alcoólicas antes de pegar o volante é um comportamento que pr...