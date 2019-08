Cidades Com o fim das férias escolares, veja quando será o próximo feriado em Goiânia Até o fim deste ano, os goianos ainda vão poder curtir nove feriados

Os dias de folga acabaram e, junto com o mês de agosto, chegou a hora de retomar a rotina para enfrentar mais um semestre de trabalho e estudos. Mas, antes de voltar com tudo, que tal checar quando tem outro descanso prolongado no calendário? Até o fim deste ano, os goianos ainda vão poder curtir nove datas de feriados ou ponto facultativo. A má notícia é que,...